Перуджа Плотницького переграла Левів Євстратова у першому колі Ліги чемпіонів
«Дияволи» перемогли у чотирьох партіях
близько 1 години тому
Фото: cev.eu
Перуджа у першому турі Ліги чемпіонів з волейболу обіграла Левів 3:1.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький майже весь матч провів у квадраті для запасних, вийшовши на заміну тільки у першому сеті. Український легіонера чехів Сергій Євстратов виходив на майданчик у другому та третьому сетах, та у старті на четверту партію, заробивши 1 очко на подачі.
Ліга чемпіонів. 1-й тур
Перуджа – Леви 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19)
Нагадаємо, що Юрій Семенюк став MVP стартового матчу Проєкта у ЛЧ.