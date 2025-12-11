Олег Шумейко

Перуджа у першому турі Ліги чемпіонів з волейболу обіграла Левів 3:1.

Догравальник «дияволів» Олег Плотницький майже весь матч провів у квадраті для запасних, вийшовши на заміну тільки у першому сеті. Український легіонера чехів Сергій Євстратов виходив на майданчик у другому та третьому сетах, та у старті на четверту партію, заробивши 1 очко на подачі.

Ліга чемпіонів. 1-й тур

Перуджа – Леви 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19)

Нагадаємо, що Юрій Семенюк став MVP стартового матчу Проєкта у ЛЧ.