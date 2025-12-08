Плотницький став MVP переможного матчу Перуджі у чемпіонаті Італії
Українець у грі з Мілано набрав 12 очок
близько 2 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках регулярного чемпіонату Італії з волейболу у гостях обіграла Мілано 3:0.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Українець набрав 12 очок – 5 в атаці, 3 на подачі та 4 на блоці.
Італійська Суперлега
Мілано – Перуджа 0:3 (10:25, 19:25, 19:25)
Нагадаємо, що Барком-Кажани програли Скрі у чемпіонаті Польщі.