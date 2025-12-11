Семенюк став MVP першого матчу Проєкту у Лізі чемпіонів
Капітан збірної України у грі з Хасроде Левеном набрав 12 очок
14 хвилин тому
Фото: cev.eu
Проєкт у першому турі Ліги чемпіонів з волейболу обіграв бельгійський Хаасроде Левен 3:0.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк за гру набрав 12 очок та був визнаний найціннішим гравцем зустрічі. Українець реалізував 5 атак, зробив 6 блоків та подав 1 ейс.
Ліга чемпіонів. 1-й тур
Проєкт – Хасроде Левен 3:0 (25:17, 25:17, 25:20)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни здобули перемогу у першому матчі 1/16 Кубку Виклику.
Поділитись