Плотницький допоміг Перуджі вийти з першого місця у плей-оф клубного чемпіонату світу
У заключному матчі групового етапу «дияволи» перемогли Крузейро
24 хвилини тому
Фото: Volleyball World
Перуджа у третьому турі клубного чемпіонату світу з волейболу обіграла Крузейро 3:0.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький набрав 8 очок. Українець реалізував 8 атак, а також набрав по 1 пункту на блоці та подачі.
Клубний чемпіонат світу
Крузейро – Перуджа 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)
Італійці вийшли до плей-оф з першого місця у групі B.
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику.