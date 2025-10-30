Плотницький провів монструозний матч та знову став MVP у чемпіонаті Італії
Українець у Перуджею обіграв Падову
Фото: Перуджа
Перуджа у третьому турі італійської Суперлеги здобула перемогу над Падовою 3:0.
Догравальник Олег Плотницький був визнаний найціннішим гравцем зустрічі. Українець набрав 19 очок – 6 в атаці, 3 на блоці та 10 (!) на подачі.
Всі ейси Плотницького:
Чемпіонат Італії. Третій тур
Перуджа – Падова 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)
