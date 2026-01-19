Плотницький допоміг Перуджі обіграти віцечемпіонів Італії
Українець у матчі з Любе Чивітановою набрав 11 очок
близько 2 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках 17 туру чемпіонату Італії з волейболу обіграла віцечемпіонів Суперлеги Любе Чивітанову 3:1.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький провів на майданчику 4 партії. Українець набрав 11 очок – 10 в атаці (71 % реалізації) та 1 на подачі. Відзначимо, що Перуджа продовжує лідирувати у чемпіонаті Італії.
Італійська Суперлега. 17-й тур
Любе Чивітанова – Перуджа 1:3 (17:25, 19:25, 25:22, 14:25)
