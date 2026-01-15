Плотницький з Перуджею зберіг лідерство у чемпіонаті Італії
«Дияволи» обіграли Кунео у трьох партіях
близько 2 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках 16 туру чемпіонату Італії з волейболу перемогли Кунео 3:0 та зберегла лідерство у італійській Суперлезі.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький з’являвся на майданчику в усіх партіях з квадрату для запасних. Українець виконав 4 подачі та заробив 1 очко на блоці.
Чемпіонат Італії
Кунео – Перуджа 0:3 (27:29, 23:25, 22:25)
