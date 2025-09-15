Польща, США та Канада знову перемагають: результати 2-го туру ЧС з волейболу
Низка фаворитів здобули важливі перемоги
37 хвилин тому
На чемпіонаті світу з волейболу завершилися матчі другого туру групового етапу.
У групі B збірна Польщі здобула другу поспіль перемогу, впевнено перегравши Катар, а Нідерланди залишаються без поразок після звитяги над Румунією.
У групі D США розгромили Португалію, а Куба впоралася з Колумбією.
У групі G Туреччина здолала Лівію, а Канада впевнено перемогла Японію — обидві команди мають по шість очок і лідирують у квартеті.
Натомість у групі Е Словенія несподівано поступилася Болгарії на тай-брейку, тоді як Німеччина здобула свою першу перемогу на турнірі, розібравшись із Чилі.
Група В
Польща – Катар 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)
Нідерланди – Румунія 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)
Група D
США – Португалія 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
Куба – Колумбія 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)
Група E
Словенія – Болгарія 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23, 13:15)
Німеччина – Чилі 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)
Група G
Японія – Канада 0:3 (20:25, 23:25, 22:25)
Туреччина – Лівія 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16)
Наступний матч на чемпіонаті світу з волейболу Україна проведе проти Алжиру у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.
