Розгром України, кілька сенсацій та інші результати ігрового дня чемпіонату світу
14 вересня відбулося 7 матчів
41 хвилину тому
На Філіппінах 14 вересня на чемпіонаті світу-2025 з волейболу серед чоловічих команд відбулося 7 матчів.
Фінляндія мало не створила сенсацію, дійшовши до тай-брейку з Аргентиною, Єгипет несподівано переграв Іран, Бельгія розгромила Україну, Чехія «всуху» обіграла Сербію, Франція розібралася з Республікою Кореї, Бразилія перемогла Китай, а Італія розбила Алжир.
Чемпіонат світу. Груповий етап
Аргентина – Фінляндія 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)
Іран – Єгипет 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25)
Україна – Бельгія 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Сербія – Чехія 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
Франція – Корея 3:0 (25:12, 25:18, 25:16)
Бразилія – Китай 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21)
Італія – Алжир 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)
Наступний матч на чемпіонаті світу з волейболу Україна проведе проти Алжиру у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.
