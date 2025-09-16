Україна розгромила Алжир, Фінляндія сенсаційно здолала Францію: результати 2-го туру ЧС з волейболу
Головні події другого туру світової першості
близько 1 години тому
Чоловіча збірна України впевнено обіграла Алжир у другому турі чемпіонату світу-2025 з волейболу.
Серед інших результатів дня — сенсаційна перемога Фінляндії над чинними чемпіонами Францією, а також достроковий вихід у плейоф Аргентини та Бразилії, які здолали Південну Корею та Чехію відповідно. Італійці несподівано поступилися Бельгії, а Сербія впевнено перемогла Китай.
Група А
Іран – Туніс – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16)
Філіппіни – Єгипет – 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21)
Група С
Аргентина – Південна Корея – 3:1 (25:22, 23:25, 25:21 25:18)
Франція – Фінляндія – 2:3 (19:25, 25:18, 27:29, 25:21, 9:15)
Група F
Україна – Алжир – 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)
Італія – Бельгія – 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)
Група Н
Бразилія – Чехія – 3:0 (25:11, 25:22, 25:18)
Сербія – Китай – 3:0 (25:18, 25:19, 29:27)
