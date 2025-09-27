Визначилися фіналісти чемпіонату світу-2025 з волейболу
Вирішальний матч відбудеться 28 вересня
близько 15 годин тому
Фото: volleyballworld
Чоловіча збірна Болгарії з волейболу вийшла до фіналу чемпіонату світу-2025, який проходить на Філіппінах.
У півфіналі болгари переграли національну команду Чехії з рахунком 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).
Ще один фіналіст визначився у протистоянні Італії та Польщі. Чинні чемпіони світу з Італії здобули переконливу перемогу 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).
У фіналі чемпіонату світу за «золото» зійдуться збірні Італії та Болгарії, тоді як Польща й Чехія поборються за бронзові медалі. Обидва матчі відбудуться 28 вересня.