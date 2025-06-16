Збірна України знаходиться у зоні плей-оф за результатами першого тижня Ліги націй
«Синьо-жовті» з сімома очками посідають сьому сходинку у турнірній таблиці
близько 2 годин тому
Завершився перший змагальний тиждень Ліги націй з волейболу серед чоловічих збірних.
18 команд провели по 4 матчі у китайському Сіані, канадському Квебеку та бразильському Ріо-де-Жанейро. Національна команда України у Бразилії завоювала дві перемоги (3:0 над США та 3:2 над Кубою), а також зазнала двох поразок (2:3 від Бразилії та 2:3 від Ірану). Наразі «синьо-жовті» розташовуються у зоні плей-оф ЛН-2025 – на сьомій позиції. Відзначимо, що за результатами групового етапу далі пройдуть перша вісімка (або сімка, якщо господар фінальної частини Китай буде нижче восьмої позиції).
Нагадаємо, що жіноча команда України вийшла у Фінал чотирьох Золотої Євроліги.