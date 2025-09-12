Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв’ю Суспільне Спорт оцінив виступ жіночої команди України на чемпіонаті світу-2025:

Як виступили? Позитивно. Звісно, я вважаю, що ми дуже достойно виступили, дуже достойно. Не вийшли з групи, але я б хотів бачити таких сміливців, які сказали б, що ми вийдемо з групи обов'язково. Я не буду говорити, що я не мріяв про це. Але мріяти одне, а тверезо оцінювати – це зовсім інше.

Я вважаю, що жіноча збірна зробила якісний крок вперед. Якуб (Глушак) написав відразу після того, як вони не вийшли, що президент, вибач, напевно, ти хотів іншого результату, та й ми хотіли. Але я йому відповів, що я в волейболі все ж трохи розбираюся і все нормально. Рухаємося крок за кроком. Вихід в Лігу націй – це величезний успіх. При всій повазі до інших ігрових видів спорту, не знаю, який (в Україні) з нами порівняти.