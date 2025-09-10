Денис Сєдашов

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів про цілі національної чоловічої збірної перед чемпіонатом світу-2025. Українці вдруге поспіль виступлять на світовій першості після 24-річної перерви. Слова наводить Суспільне Спорт.

У групі головним фаворитом є збірна Італії, яка посідає друге місце у світовому рейтингу. Також суперниками України стануть Бельгія та Алжир — 17-та та 88-ма команди світу відповідно.

Наше завдання — вийти з групи. Якщо не вийдемо, трагедії не буде, хоча навіть думати про це не хочеться. Це буде удар по амбіціях. Михайло Мельник

Він додав, що головний тренер Рауль Лосано ставить перед командою мету потрапити на Олімпіаду-2028.

Для цього не буде відбіркових турнірів — кваліфікація відбувається за рейтингом. Щоб потрапити до десятки світового рейтингу, потрібно практично все вигравати. Михайло Мельник

Мельник підкреслив, що перемоги на турнірах мають демонструвати силу України та нагадувати про її позицію на міжнародній арені, особливо в умовах війни.

Календар матчів збірної України на чемпіонаті світу-2025.