Призери чемпіонату Польщі відмовилися впустити російську зірку на матч Ліги чемпіонів
Попри втрату Фенербахче розгромило Будовляні Лодзь
близько 1 години тому
Фото: cev.eu
6 січня у рамках групового етапу Ліги чемпіонів Будовляні Лодзь приймав Фенербахче.
Матчу передував скандал через неотримання дозволу на в’їзд до Польщі російської зірки турецького клубу аріни фєдоровцевої. Попри значну втрату, Фенербахче розгромило Будовляні 3:0.
Ліга чемпіонів
Будовляні Лодзь – Фенербахче 0:3 (16:25, 20:25, 11:25)
