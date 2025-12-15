Семенюк допоміг Проєкту піднятися на третє місце чемпіонату Польщі
Варшав’яни обіграли Заксу у чотирьох партіях
44 хвилини тому
Фото: ПлюсЛіга
У рамках 11 туру чемпіонату Польщі з волейболу Проєкт обіграв Заксу 3:1.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк набрав 10 очок – 7 в атаці (реалізація 78 %) та 3 на блоці. Відзначимо, що Проєкт піднявся на третє місце ПлюсЛіги. Вище – Богданка ЛУК та Завєрчє, які зіграли на 1 та 2 матчі більше відповідно.
Чемпіонат Польщі
Проєкт – Закса 3:1 (25:23, 25:16, 21:25, 25:20)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику.