Семенюк допоміг Проєкту виграти матч чемпіонату Польщі
Українець набрав 10 очок у грі з Ольштином
1 день тому
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у рамках 21 туру чемпіонату Польщі з волейболу обіграв Ольштин 3:0 та втримався на другій позиції ПлюсЛіги.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк набрав за гру 10 очок. Українець зробив 9 вдалих атак (60% реалізації) та 1 блок.
Чемпіонат Польщі
Ольштин – Проєкт 0:3 (21:25, 19:25, 24:26)
Нагадаємо, що Барком-Кажани зазнали розгромної поразки від лідера чемпіонату Польщі.
