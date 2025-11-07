Семенюк з Проєктом зазнав першої поразки у сезоні від фаворита чемпіонату Польщі
Варшав’яни у трьох партіях поступилися Ресовії
близько 2 годин тому
Проєкт у четвертому турі ПлюсЛіги зазнав першої поразки у сезоні.
Варшав’яни у трьох партіях поступилися фаворитам чемпіонату Польщі Ресовії. Центральний блокуючий Юрій Семенюк набрав за матч 9 очок – 6 в атаці та 3 на блоці.
ПлюсЛіга. 4-й тур
Проєкт – Ресовія 0:3 (22:25, 22:25, 24:26)
