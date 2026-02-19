Семенюк з Проєктом зазнав поразки у заключному турі Ліги чемпіонів, але пройшов у плей-оф
Варшав’яни поступилися італійському гранду
близько 15 годин тому
Фото: cev.eu
Проєкт у шостому турі волейбольної Ліги чемпіонів поступилися Любе Чивітанові 2:3.
Центральний блокуючий варшав’ян Юрій Семенюк зіграв у всіх п’яти партіях та набрав 10 очок. Українець реалізував 8 атак та поставив 2 чохли.
Ліга чемпіонів
Любе Чивітанова – Проєкт 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12)
Попри поразку та третє місце у групі, Проєкт зіграє у плей-ін ЛЧ.
Нагадаємо, що Балта стала переможницею Кубка України.