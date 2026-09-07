Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України визначила остаточний склад на чемпіонат Європи 2026 року з волейболу. До фінальної заявки команди увійшли 14 гравців. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

За межами заявки залишилися пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк і догравальник Олександр Наложний. Водночас Олександр Бойко зазначений у складі як ліберо – ймовірно, у переліку гравців, які не потрапили до заявки, сталася технічна помилка.