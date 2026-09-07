Сформовано остаточну заявку збірної України на Євро-2026
Хто ввійшов до списку синьо-жовтих?
Чоловіча збірна України визначила остаточний склад на чемпіонат Європи 2026 року з волейболу. До фінальної заявки команди увійшли 14 гравців. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
За межами заявки залишилися пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк і догравальник Олександр Наложний. Водночас Олександр Бойко зазначений у складі як ліберо – ймовірно, у переліку гравців, які не потрапили до заявки, сталася технічна помилка.
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Фінальна заявка України
Пасуючі:
- Юрій Синиця – Гебей, Китай;
- Сергій Євстратов – Університя Крайова, Румунія.
Діагональні:
- Василь Тупчій – Барком-Кажани;
- Максим Тонконог – Лубе Чивітанова, Італія.
Догравальники:
- Олег Плотницький – Перуджа, Італія;
- Дмитро Янчук – Панатінаїкос, Греція;
- Євген Кісілюк – Сталь Ниса, Польща;
- Тимофій Полуян – Ніцца, Франція.
Блокувальники:
- Юрій Семенюк – Проєкт Варшава, Польща;
- Владислав Щуров – Барком-Кажани;
- Максим Дрозд – Епіцентр-Подоляни;
- Денис Велецький – Епіцентр-Подоляни.
Ліберо:
- Ярослав Пампушко – Барком-Кажани;
- Олександр Бойко – Югострой Чеське-Будейовіце, Чехія.
Українська команда виступатиме в групі B. Суперниками синьо-жовтих на груповому етапі стануть збірні Ізраїлю, Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі.
Розклад матчів України
- 10 вересня, 19:00 – Україна – Ізраїль;
- 11 вересня, 16:00 – Україна – Північна Македонія;
- 12 вересня, 19:00 – Україна – Болгарія;
- 14 вересня, 16:00 – Україна – Португалія;
- 15 вересня, 19:00 – Україна – Польща.
Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків відбудеться з 9 до 27 вересня 2026 року. Україна розпочне турнір 10 вересня матчем проти Ізраїлю.
Перед цим збірна України провела товариський турнір.