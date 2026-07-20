Став відомий суперник України у плей-оф Ліги націй з волейболу
У чвертьфіналі наша команда зіграє з топовою європейською збірною
близько 3 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу дізналась суперника, з яким зіграє у чвертьфіналі Ліги націй сезону-2026.
У плей-оф турніру наша команда буде змагатись з Польщею, яка фінішувала на другій позиції у турнірній таблиці.
Плей-оф стартує 29 липня у Китаї.
Збірна України посіла останнє, 7-ме, прохідне місце в турнірній таблиці. Це стало можливим після поразки Болгарії у матчі проти Франції.
Для України це друга участь на турнірі в історії.
Пари плей-оф Ліги націй з волейболу:
Японія – Китай
Україна – Польща
Словенія – Туреччина
Італія – США
Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла у плей-оф волейбольної Ліги націй.