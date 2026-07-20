Володимир Кириченко

Чоловіча збірна України з волейболу дізналась суперника, з яким зіграє у чвертьфіналі Ліги націй сезону-2026.

У плей-оф турніру наша команда буде змагатись з Польщею, яка фінішувала на другій позиції у турнірній таблиці.

Плей-оф стартує 29 липня у Китаї.

Збірна України посіла останнє, 7-ме, прохідне місце в турнірній таблиці. Це стало можливим після поразки Болгарії у матчі проти Франції.

Для України це друга участь на турнірі в історії.

Пари плей-оф Ліги націй з волейболу:

Японія – Китай

Україна – Польща

Словенія – Туреччина

Італія – США

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла у плей-оф волейбольної Ліги націй.