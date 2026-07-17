Збірна України з волейболу програла Туреччині у Лізі націй, упустивши перевагу у два сети
Синьо-жовті зазнали другої поспіль поразки
близько 3 годин томуПідписатися в
Національна збірна України зазнала другої поспіль поразки в чоловічій Лізі націй з волейболу. Синьо-жовті поступилися збірній Туреччини на тайбрейку.
Українці виграли перші дві партії, проте турецькі волейболісти зуміли зрівняти рахунок за сетами, а потім вирвали перемогу в рішаючій п'ятій партії.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Ілля Ковальов, який набрав 17 очок.
Ліга націй. Чоловіки
Україна — Туреччина 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)
Через цей програш Україна пропустила Туреччину вперед і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці. Наразі ця позиція є останньою прохідною до плейоф Ліги націй.
Заключний поєдинок основного раунду українці проведуть проти збірної Німеччини у неділю, 19 липня. Початок зустрічі — о 17:30.
Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй.