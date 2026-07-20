Володимир Кириченко

Збірна України з волейболу зуміла кваліфікуватися у плей-оф Ліги націй сезону-2026.

Команда завершила груповий етап з показником в 7 перемог та 5 поразок і посіла сьоме місце у турнірній таблиці, яке є останнім прохідним до плей-оф.

Конкуренти України за вихід у наступний раунд – збірна Болгарії – програли збірній Франції та втратили шанси обійти українців.

Україна проводить лише другий сезон у Лізі націй, минулого року команда фінішувала 9-ю.

У плей-оф вийшли 7 найкращих команд, восьму путівку гарантовано отримує Китай, що прийматиме фінальний раунд, попри те, що їхня збірна посіла останнє 18-те місце таблиці лише з однією перемогою.

Нагадаємо, Україна обіграла Німеччину в заключному матчі групового раунду Ліги націй.