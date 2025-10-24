Суперліга. Епіцентр-Подоляни розпочали сезон з домінантної перемоги
МХП-Ладижин переграв Поліцію охорони
32 хвилини тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
У першому турі Суперліги відбулися ще два матчі.
У Городку на Хмельниччині МХП-Ладижин у чотирьох партіях обіграв обіграв Поліцію охорони, а переможець усіх турнірів минулорічного розіграшу Епіцентр-Подоляни «всуху» переміг Поділля.
Суперліга. 1-й тур
Поліція охорони – МХП-Ладижин 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 18:25)
Епіцентр-Подоляни – Поділля 3:0 (25:21, 25:15, 25:9)
Результати матчів першої частини першого туру Суперліги.