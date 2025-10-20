Суперліга. Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20 стартувала з трьох перемог
Віцечемпіони Житичі-Полісся виграли тільки один матч
близько 1 години тому
Фото: Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20
У Городку відбулися матчі першої частини першого туру Суперліги з волейболу серед чоловіків.
Без поразок три матчі завершила Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20. Підопічні Костянтина Рябухи виграли 3 зустрічі та набрали 9 очок.
Суперліга. 1-й тур
18 жовтня
Буревісник – Житичі-Полісся 0:3 (12:25, 17:25, 22:25)
Решетилівка – Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20 1:3 (25:20, 23:25, 11:25, 16:25)
19 жовтня
Житичі-Полісся – Решетилівка 0:3 (19:25, 19:25, 17:25)
Епіцентр-Подоляни - Збірна України U20 – Буревісник 3:0 (25:15, 25:9, 25:21)
Решта матчів першого туру відбудуться 24-26 жовтня.
