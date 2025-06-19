Олег Шумейко

Діагональний збірної України Василь Тупчій в інтерв’ю lb.ua оцінив виступ команди на першому тижні Ліги націй:

Сила нашої команди в єдності. Не в окремих зірках, а в тому, як ми підтримуємо один одного на майданчику і поза ним.

Про гру з Бразилією:

На мою думку, у четвертому сеті за рахунку 23:24 суддя віддав їм очко, яке належало нам. Якби тоді рахунок став 24:24 – все могло піти інакше. А п‘ята партія – це вже лотерея, де може статися будь-що.

Про матч з Іраном:

Ми надто багато помилялись… Саме через це нам не вдалося відірватись у жодній із партій, хоча потенціал був. Кожна помилка віднімала у нас шанси на контроль гри й додавала впевненості супернику. Треба зробити роботу над помилками та виправити їх у наступних матчах.

Про позицію після першого ігрового тижня:

7 очок – це старт, це фундамент. Попереду ще чотири тижні, і в цій Лізі націй можливо все. Головне вірити, грати та рости з кожним матчем. Головне – бути разом – команда та вболівальники.

Не варто думати, що в Лізі націй комусь буде легко. Тут збірні найсильніших країн, кожна з яких вкладає великі кошти у розвиток волейболу. Вони створюють потужні тренувальні програми, постійно вдосконалюються. Конкуренція надзвичайно жорстка, тому кожен матч – це справжня боротьба, де кожна команда прагне показати максимум. Це не просто ігри – це битва за честь, престиж та майбутнє волейболу у своїх країнах. Попереду у нас складні випробування.

Нагадаємо, що «синьо-жовті» знаходяться у зоні плей-оф.