Тонконог: «Не було жодного сенсу хвилюватися, впевнено йшов до кінця»
18-річний волейболіст розповів про фактор упевненості, який допоміг йому стати найефективнішим гравцем
близько 2 годин томуПідписатися в
Діагональний чоловічої збірної України з волейболу Максим Тонконог прокоментував свою гру у заключному матчі групового етапу Ліги націй-2026 проти Німеччини (3:1).
18-річний волейболіст став найрезультативнішим у складі синьо-жовтих, набравши 21 очко. Цей показник став для гравця особистим рекордом результативності у кар'єрі за дорослу національну команду. Слова наводить Суспільне Спорт.
Коли я почав забивати всі м'ячі, які мені передавали, то став набагато впевненішим. Не було жодного сенсу хвилюватися, що я чогось не зможу зробити. Упевнено йшов до кінця і реалізовував усі передачі, які мені давали і які взагалі можна було забити.
Україна обіграла Німеччину в заключному матчі групового раунду Ліги націй.