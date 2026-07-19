Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу над національною командою Німеччини в останньому матчі групового етапу Ліги націй-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь синьо-жовтих. Усі перші три партії завершилися з однаковим результатом 25:23 — дві з них забрала Україна, одну німці. У четвертому сеті українці відіграли відставання в чотири очка.

Найрезультативнішим гравцем у складі української збірної став Максим Тонконог, який набрав 21 очко.

Ліга націй

Україна — Німеччина 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Цей тріумф зберіг Україні шанси на вихід до плейоф Ліги націй. Доля останньої путівки до чвертьфіналу вирішиться в матчі між Болгарією та Францією. Для потрапляння синьо-жовтих до плейоф необхідна перемога французької збірної.

Україна — Туреччина: відеоогляд матчу Ліги націй.