Семенюк — про поразку від Туреччини: «Вони вистояли та дочекалися свого моменту»
Капітан національної команди проаналізував тактичні помилки синьо-жовтих у поєдинку Ліги націй
42 хвилини томуПідписатися в
Центральний блокуючий збірної України з волейболу Юрій Семенюк прокоментував поразку від Туреччини (2:3) у передостанньому турі основного раунду Ліги націй-2026.
Капітан команди відзначив якісну гру суперника в захисті та на прийомі, що дозволило турецьким волейболістам переломити хід поєдинку. Слова наводить Суспільне Спорт.
Ви все самі бачили. Суперники почали краще подавати і дуже добре грали в захисті. Їхній ліберо виконував величезний обсяг роботи, забирав багато м'ячів і давав більше відпочинку двом іншим гравцям. Вони зробили хорошу роботу.
Нам було важко, адже суперники добре грали в атаці: атакували високо по пальцях, шукали блок-аути. Важко грати, коли суперник має досить хороший прийом. У них були готові всі опції для атаки: і четверта зона, і перший темп, і пайп, і друга зона. Вони вистояли та дочекалися свого моменту, а ми свій момент у потрібний час не забрали.
Попереду на українську збірну чекає вирішальний поєдинок за вихід у плейоф турніру. Останній матч в основному раунді Ліги націй Україна проведе проти Німеччини у неділю, 19 липня, о 17:30.
Україна — Іран: відеоогляд матчу Ліги націй.