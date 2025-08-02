Півфінал чемпіонату Європи. Україна (Гладун / Лазаренко) – Іспанія (Альварес / Морено). Відеотраслянція
Українки продовжують боротьбу за перші нагороди ЧЄ в історії країни
близько 3 годин тому
Фото: cev.eu
2 серпня відбудеться півфінальний матч чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу між українками Тетяною Лазаренкко та Мариною Гладун та іспанками Даніелою Альварес та Танєю Морено.
Трансляцію зустрічі дивіться на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що капітан збірної України продовжить кар’єру у чемпіонаті Польщі.