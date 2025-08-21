Відомо, коли Усик проведе наступний поєдинок
У команді українця сумнівається, що абсолютний чемпіон проведе ще один бій у 2025 році
Менеджер тренувального табору Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю Boxing King Media відповів, коли варто очікувати наступну появу абсолютного чемпіона на ринзі:
Наступний бій? Я не знаю. Думаю, що у наступному (2026) році.
Відзначимо, що пріоритетним суперником для українця бачать Джозефа Паркера, який є претендентом на титул WBO. Хоча у команді зізналися, що і ідею поєдинку з Джейком Полом розглядають всерйоз.
