Усик визначився з наступним суперником
Олександр буде захищати титул WBO
34 хвилини тому
Фото: Getty Images
Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю Boxing King Media висловився про те, кого бачить наступним суперником абсолютного чемпіона:
У нас є цей пояс WBO, його перший титул. Є правила. Нам треба поговорити з командою. Наступним опонентом має бути Паркер. Якщо цей бій пройде не у Саудівській Аравії, тоді нам треба дивитися, яким буде наступний крок.
Нагадаємо, що Олександр отримав відтермінування від переговорів про бій з Джозефом Паркером.
