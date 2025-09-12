Діагональний збірної України Василь Тупчій в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про підготовку до чемпіонату світу-2025 та розібрав суперників у групі F:

У нас були два тижні канікул (після Ліги націй). Я був удома, потім ми повернулися до Польщі, де готувалися до Ліги націй. Там провели приблизно три тижні, поїхали до Варшави, відкрили візи на Філіппіни. Потім – полетіли до Катару, де пробули близько тижня, провели три матчі з (місцевою збірною), і прилетіли вже сюди. Два тренування тут лише провели.

Бельгійці, якщо не помиляюся, ніде цілий рік не грали, не брали участь у турнірах. Тому зараз будемо дивитися. Ми майже щороку з ними грали. Торік їм програли, позаминулого року – виграли. Як на мене, зараз це зовсім інша команда, бо тоді тільки прийшли багато молодих гравців, і ці волейболісти вже два роки грають у чемпіонатах Італії, Польщі. Тому це буде зовсім інша команда, не така, що просто ми їх пройдемо. Буде зовсім непросто з ними грати. За два роки гравці (Бельгії) достатньо набралися досвіду, вони вже зовсім інші, закріпилися у складах своїх клубів. Буде непросто.

Звісно, Алжир – не топкоманда, але там все одно є достатньо волейболістів, які грають у таких різних чемпіонатах, як Катар чи Саудівська Аравія. Там є досить непогані гравці, що вміють грати у волейбол. Тому сказати, що буде зовсім з ними легко, – ні. Але ми маємо виходити та показувати свою гру, нав'язувати її. Думаю, все буде нормально. З італійцями буде важко, бо це топкоманда, яка, думаю, буде боротися за медалі. Це топзбірна. Нам поки що треба налаштовуватися на бельгійців.