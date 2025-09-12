Тупчій назвав ключовий для України матч на груповому етапі чемпіонату світу-2025
Українці з Бельгією дебютують на ЧС-2025
близько 1 години тому
Діагональний збірної України Василь Тупчій в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про підготовку до чемпіонату світу-2025 та розібрав суперників у групі F:
У нас були два тижні канікул (після Ліги націй). Я був удома, потім ми повернулися до Польщі, де готувалися до Ліги націй. Там провели приблизно три тижні, поїхали до Варшави, відкрили візи на Філіппіни. Потім – полетіли до Катару, де пробули близько тижня, провели три матчі з (місцевою збірною), і прилетіли вже сюди. Два тренування тут лише провели.
Бельгійці, якщо не помиляюся, ніде цілий рік не грали, не брали участь у турнірах. Тому зараз будемо дивитися. Ми майже щороку з ними грали. Торік їм програли, позаминулого року – виграли. Як на мене, зараз це зовсім інша команда, бо тоді тільки прийшли багато молодих гравців, і ці волейболісти вже два роки грають у чемпіонатах Італії, Польщі. Тому це буде зовсім інша команда, не така, що просто ми їх пройдемо. Буде зовсім непросто з ними грати. За два роки гравці (Бельгії) достатньо набралися досвіду, вони вже зовсім інші, закріпилися у складах своїх клубів. Буде непросто.
Звісно, Алжир – не топкоманда, але там все одно є достатньо волейболістів, які грають у таких різних чемпіонатах, як Катар чи Саудівська Аравія. Там є досить непогані гравці, що вміють грати у волейбол. Тому сказати, що буде зовсім з ними легко, – ні. Але ми маємо виходити та показувати свою гру, нав'язувати її. Думаю, все буде нормально. З італійцями буде важко, бо це топкоманда, яка, думаю, буде боротися за медалі. Це топзбірна. Нам поки що треба налаштовуватися на бельгійців.
Нагадаємо, що за два дні чоловіча збірна України зіграє перший матч на ЧС-2025.