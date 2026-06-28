Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував поразку від команди Болгарії (1:3) у рамках Ліги націй.

Один з лідерів синьо-жовтих закликав спокійно сприйняти цей результат і наголосив, що команда вже повертається до тренувального процесу, щоб зробити висновки перед стартом заключного ігрового тижня. Слова наводить Sport.ua.

Звісно, завжди неприємно програвати, але – це спорт, тому не потрібно з цього робити трагедію. Зараз повертаємось до Марібору та продовжуємо працювати – попереду третій тиждень Ліги націй. Робимо висновки і йдемо далі.

Так, ми дійсно мали один вихідний, але тут всі в однакових умовах. Тут всі в однакових умовах, тому, говорити, що ми там втомилися чи не втомилися... Фізично все було «окей». Особисто я не відчував сильної втоми. На таких турнірах ти рідко коли можеш зіграти прям в ідеальній формі, щоб тобі було легко. Більшість ігор проходить у фізичних навантаженнях, тому – все ок! Всі в однакових умовах...