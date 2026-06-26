Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано прокоментував виступи капітана команди Олега Плотницького на груповому етапі Ліги націй-2026.

Після перемоги над Канадою (3:1) фахівець підкреслив лідерські якості догравальника та його роль у колективі. Слова наводить Суспільне Спорт.

Він тренується і грає дуже добре. Добре виступає, бо йому подобається грати з друзями. Він — великий гравець і показав команді цей рівень. Але також він усім допомагає.

Ми дуже покращилися в сайдаутах. Залишаємося небезпечною командою на подачі й на блоці. Якщо добре граємо сайдаути, тиснемо на подачі й на блоці, іншій команді важко у нас виграти.

Українці продовжують битися, і ми хочемо вигравати, аби дарувати хороші емоції українському народові.