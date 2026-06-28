Україна поступилася Болгарії у заключному матчі другого тижня Ліги націй
Найрезультативнішим гравцем у синьо-жовтих стал Димтро Янчук, який набрав 20 очок
близько 2 годин томуПідписатися в
Національна збірна України зазнала поразки у заключному поєдинку другого ігрового тижня чоловічої Ліги націй-2026 з волейболу. Синьо-жовті у чотирьох партіях програли віцечемпіонам світу — національній команді Болгарії.
Найбільше очок у складі української команди набрав Дмитро Янчук, який записав на свій рахунок 20 пунктів.
Ліга націй — 2026. Груповий етап. 8-й тур
Болгарія — Україна — 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17)
Матчі заключного ігрового тижня Ліги націй синьо-жовті розпочнуть 15 липня протистоянням зі збірною Ірану.
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