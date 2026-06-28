Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) погодив поєдинок проти ексчемпіона за версією WBC Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO). Про це повідомляє видання BoxingScene з посиланням на промоутера Едді Хірна.

Інформацію про укладення угоди Хірн озвучив у Брукліні перед вечором боксу на арені Barclays Center. Домовленість було досягнуто наступного дня після того, як 39-річний українець відмовився від трьох титулів (WBA, WBC та IBF).

Бажання Олександра Усика перемогти всіх великих важковаговиків своєї епохи спонукало його провести наступний поєдинок з колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером, заявив промоутер Едді Хірн у суботу. Перед об'єднавчим боєм за титул у 154 фунтах між Ксандером Саясом та Джароном «Бутсом» Еннісом на стадіоні «Барклайс-центр» у Брукліні Хірн натякнув Крісу Менніксу з DAZN, що угоду укладено, через день після того, як Усик відмовився від своїх трьох поясів у важкій вазі (WBA, WBC, IBF). Едді Хірн

Чісора: «Вайлдер добре себе покаже у бою з Усиком».