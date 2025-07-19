Діагональний збірної України Василь Тупчій висловився Суспільне Спорт про програний матч Ліги націй з Сербією:

Немає що коментувати. Без бажання боротися і без боротьби про жодну втому й говорити не потрібно. Не було ніякої втоми. Просраний матч, от і все. Це був один із найважливіших матчів.

Вели в першому сеті, не могли знятися, але матч не з однієї партії. Є ще друга і третя – але ставало ще гірше.

Не скажу, що перед грою не вистачало налаштування. Ніби все було в порядку. Але як тільки ми вийшли грати, у мене було таке враження, що ми не вийшли боротися. Ми вийшли і розраховували, що нам просто так хтось матч віддасть. Але цього не сталося – суперник непростий.

Звісно, ми будемо виходити і боротися проти Канади. Але так, як сьогодні, не можна грати.