Догравальник збірної України Дмитро Янчук прокоментував Суспільне Спорт матч Ліги націй зі збірною Італії, де українець набрав рекордні у складі «синьо-жовтих» 25 очок:

Я завжди стараюся у кожному матчі грати у свою гру. Допомагати команді, як на прийомі, так і на подачі. Просто намагаюся виконувати свою справу на максимум.

Нам тренер завжди говорить, що з гарного прийому можна грати темп – пайп, темп – пайп. Ми намагаємося задіювати (цей елемент). (Проти Нідерландів) у мене не йшло, а з (Італією) спрацювало. Те, що просить тренер – ми виконували вказівки.

Плече? Темний бік спорту. В цілому все добре, просто 10 партій за два дні, інтенсивні матчі. Трішки насмикав його, а так все добре.

Гадаю, що сил вистачить. Ми гарно готуємося, у нас дуже важкі та інтенсивні тренування. Думаю, що у нас сил ще вистачить, і ми зможемо показати хорошу гру та спробуємо її виграти.