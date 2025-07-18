Капітан збірної України – про поразку від Сербії: «Ми старалися, але цього було недостатньо»
Юрій Семенюк впевнений, що кожен гравець зробить висновок
близько 15 годин тому
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк після поразки від Сербії з рахунком 0:3 у матчі Ліги націй-2025 капітан чоловічої збірної України Юрій Семенюк коротко прокоментував виступ команди. Слова наводить Суспільне Спорт.
Сподіваюся, що кожен гравець сам собі відповість, чи зробив усе можливе для перемоги. Ми старалися, але цього було недостатньо. Це волейбол. Більше нічого не можу сказати.
Лідер збірної України висловився про рекорд у Лізі націй з чемпіонами світу.