Збірна України не змогла нав’язати боротьбу Сербії у Лізі націй
Найрезультативнішем гравцем зустрічі став Дражен Лубуріч
близько 19 годин тому
Фото: volleyballworld
Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки у матчі 11-го туру Ліги націй.
Підопічні Рауля Лосана у трьох партіях програли Сербії.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Дражен Лубуріч, який набрав 19 очок.
Ліга націй. 11-й тур
Україна – Сербія 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)
Нагадаємо, що у попередній зустрічі українці поступлися у п'яти партіях чинним чемпіонам світу – італійцям.
Наступний матч синьо-жовті проведуть 20 липня проти Канади. Початок зустрічі о 14:00.