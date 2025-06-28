Олег Шумейко

28 червня у Швеції розпочинається Фінал чотирьох Золотої Євроліги.

У другому півфіналі зійдуться діючий переможець турніру Швеція та збірна України, яка посіла на груповому етапі друге місце. Відзначимо, що єдиної поразки «синьо-жовті» зазнали якраз у матчі зі шведками.

Трансляція змагань відбудеться на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 20:00 за київським часом:

Нагадаємо, що чоловіча команда України здобула четверту перемогу у Лізі націй.