Півфінал Золотої Євроліги. Україна – Швеція. Відеотрансляція
Українки спробують взяти реванш за поразку на груповому етапі
близько 1 години тому
Фото: cev.eu
28 червня у Швеції розпочинається Фінал чотирьох Золотої Євроліги.
У другому півфіналі зійдуться діючий переможець турніру Швеція та збірна України, яка посіла на груповому етапі друге місце. Відзначимо, що єдиної поразки «синьо-жовті» зазнали якраз у матчі зі шведками.
Трансляція змагань відбудеться на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 20:00 за київським часом:
Нагадаємо, що чоловіча команда України здобула четверту перемогу у Лізі націй.