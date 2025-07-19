Олег Шумейко

Догравальник збірної України Тимофій Полуян висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про поразку від Сербії у Лізі націй:

Гра жахлива. Мабуть, більше немає коментарів. Ми грали дуже погано, я грав дуже погано. Ми сьогодні не зіграли абсолютно, нічого не вийшло. Трохи серби грали добре, за рахунок цього і вийшов такий результат.

Мабуть, відчувалася втома. Не вистачило, може, якихось емоцій. Гадаю, втома – найбільша причина, якщо так можна висловитися.

Про гру з Канадою:

Зараз важко щось казати після такої гри. Важко думати наперед, треба трішки заспокоїтися і тоді робити аналіз.

Наступний матч синьо-жовті проведуть 20 липня проти Канади. Початок зустрічі о 14:00.