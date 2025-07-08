Діагональна збірної України Анна Артишук розповіла в інтерв’ю Суспільне Спорт, коли розпочнеться підготовка команди до чемпіонату світу-2025:

Зі збірною ми 16 липня приїжджаємо в Радом, а вже 17-го в нас починаються тренування. Хоча нам вже надіслали план тренувань, який ми маємо виконувати у нашу відпустку. Тому виходить, відпочили ми тільки три дні. Зараз вже потрібно працювати, щоб не втратити форму: ходити в зал, виконувати вправи. Чемпіонат світу на носі, і потрібно не втрачати свою форму, тому що ми приїдемо, і в нас буде дуже короткий термін підготовки: буквально, за тиждень одразу починаємо грати товариські матчі.

Думаю так: ми зараз відпочинемо від волейболу, одна від одної теж. А потім, з новими силами і натхненням, будемо готуватися до чемпіонату світу.