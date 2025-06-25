У збірній України висловилися про невиразний матч з олімпійськими чемпіонами у Лізі націй
Євстратов наголосив, що команда працюватиме над прийомом
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Зв’язуючий збірної України з волейболу Сергій Євстратов прокоментував поразки команди від національної команди Франції у Лізі націй. Слова пасуючого наводить Суспільне Спорт:
Франція – одна з найкращих команд у світі, вони показали свою подачу, тиснули під час подачі на нас. Наш прийом був поганий. Це великий урок для нас, треба це покращувати. Хотів би дуже подякувати нашим уболівальникам за підтримку. Сподіваюся, в наступних матчах покажемо кращий волейбол.
Відзначимо, що наступну зустріч українці проведуть 26 червня – суперником виступить національна команда Туреччини.