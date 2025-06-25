Олег Шумейко

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк висловився Суспільне Спорт про старт команди у Лізі націй та поділився очікуваннями від другого ігрового тижня ЛН-2025.

Про підготовку до другого ігрового тижня

Повернення було досить важким, приблизно 26 годин з Бразилії до Польщі, де проходили збори. Переліт як переліт: хто менше зростом – легше, а більшим гравцям, як я та інші, було, звісно, важко. Але це волейбол, подорожі – без них ніяк. Були кілька днів підготовки у Польщі, (у понеділок) приїхали до Болгарії. Чекаємо на матч.

Про мету на другий ігровий тиждень

Передусім, що нам треба – показати свою гру, не дивитися, з ким ми граємо. Показали у перший тиждень, що можемо грати з ким завгодно: з кубинцями, бразильцями, американцями – різними суперниками. Головне – нав'язати свою гру, а не намагатися грати в їхню. Все залежатиме від настрою, підготовки. Так, Франція приїхала з усіма своїми топами, але якщо ми покажемо свою спокійну, компактну гру, допомагати один одному та підказувати – у нас на 100% все вийде.

Про значення Ліги націй для збірної України

Ми поїхали, показали свій рівень у Бразилії, підняли планку. І тепер всі побачили, що ми можемо і хочуть як мінімум такого ж результату. Звісно, приємно грати проти таких команд, ми лише ростемо у класі та розвиваємося. Здобудемо дуже багато досвіду, який нам потрібен, і збірна від цього лише зростатиме. Будемо намагатися по максимуму виконувати установку тренерського штабу. Сподіваємося, що все вийде.

Про щільний графік матчів та 5-сетові поєдинки

Трішки не пощастило з календарем: граємо три матчі поспіль, потім вихідний. Якби трішки компактнішим був розклад – хоча б вихідний після кожних двох ігор, тоді можна було б і витиснути більше з нашої команди. А так те, що ми зіграли у Бразилії три 5-сетові гри, виграли два матчі та два програли – досить хороший результат для нашої команди. Показали, що можемо – тепер інші команди почали більше поважати та звертати уваги на збірну України. А не так, приїхали, перший рік, нема, що від них очікувати, скоренько «бам-бам» і йдемо відпочивати. А ми все навпаки зробили.

Чи впливає втома після клубного сезону

Звісно, втома відчувається, бо інші гравці, які грали в чемпіонаті України чи в інших лігах, наприклад, швидше закінчили чемпіонати і мали більше часу відновитися, забути свою рутину. Відчувається втома, 100%. Шкода, що нема такого розширеного складу, але нам говорили, що є молоде покоління, що підростає. Може, буде з роками нам допомагати. Але маємо те, що маємо, витискаємо з гравців максимум. Шкода, що немає стільки часу на відпочинок та відновлення, але використовуємо все, що можемо.

Прев’ю другого тижня ЛН-2025.