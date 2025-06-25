Збірна України змінила склад перед другим тижнем Ліги націй
На етап у Болгарії було довикликано трьох гравців
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
Чоловіча команда України з волейболу визначилася зі складом на другий ігровий тиждень Ліги націй. У «синьо-жовтих» відбулися 3 заміни – замість догравальника Євгенія Кісілюка, пасуючого Юрія Синиці та діагонального Данила Уривкіна були викликані ліберо Ярослав Пампушко, діагональний Володимир Тевкун та зв’язуючий Сергій Євстратов.
Склад збірної України:
пасуючі: Віталій Щитков, Сергій Євстратов
діагональні: Володимир Тевкун, Василь Тупчій
ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко
центральні блокуючі: Юрій Семенюк, Олександр Коваль, Андрій Челеняк, Валерій Тодуа
догравальники: Тимофій Полуян, Олександр Наложний, Дмитро Янчук, Ілля Ковальов
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