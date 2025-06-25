Олег Шумейко

Збірна України у болгарському Бурґасі провела матч п’ятого туру Ліги націй з волейболу.

«Синьо-жовті» у трьох партіях поступилися олімпійським чемпіонам збірній Франції. Незважаючи на велику кількість неосновних гравців, «ле бльо» краще діяли майже в усіх компонентах. Українці ж дуже страждали у прийомі. Вибиті м’ячі призводили до того, що майже відсутньою була варіативність у грі в атаці та втрачалася якість при передачах у краї сітки.

Рауль Лосано намагався перевернути хід зустрічі, повністю змінивши лінію догравальників, але явних дивідендів це не принесло. Найкращий шанс зачепитися за сет «синьо-жовті» втратили на старті матчу, коли віддали першу партію з 20:16.

Ліга націй. 5-й тур

Україна – Франція 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Відзначимо, що наступну зустріч українці проведуть 26 червня – суперником виступить національна команда Туреччини.

Прев’ю другого тижня ЛН-2025.