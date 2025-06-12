«Україна – не та команда, які можна…» Легенда волейболу відреагував на перший матч українців у Лізі націй

Команда Кірая поступилася «синьо-жовтим» у трьох партіях

близько 2 годин тому

Фото: Volleyball World
Фото: Volleyball World
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Головний тренер збірної США з волейболу Карч Кірай прокоментував Суспільне Спорт результат матчу Ліги націй з національною командою України:

У третьому сеті ми справді класно зіграли, як команда. Але Україна – не та команда, якій можна залишати гравців 1 в 1. Ми трохи помилялися, і це десь вплинуло на нас, що вони не могли зіграти класно у захисті. Але ми наробили помилок.

Карч Кірай

Наступний матч у Лізі націй «синьо-жовті» проведуть 13 червня – суперником буде збірна Куби.

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