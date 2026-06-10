Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України з волейболу невдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. У першому матчі основного раунду команда Рауля Лосано поступилася Японії – сьомій збірній світового рейтингу – у трьох партіях.

У першому сеті команди тривалий час ішли поруч, але в середині партії Японія додала в темпі та створила комфортний відрив. Україна намагалася повернутися в гру, проте суперник довів сет до перемоги – 25:22.

Другу партію українці розпочали значно краще й повели 6:2. Втім, ближче до кінцівки японці перехопили ініціативу, видали результативну серію та виграли – 25:21.

У третьому сеті боротьба знову була щільною, але вирішальні м’ячі залишилися за Японією – 25:22. Найрезультативнішим у складі України став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок.

Ліга націй. Основний раунд, чоловіки

Україна – Японія 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Для українців це другий сезон у престижному турнірі. Торік синьо-жовті зуміли обіграти японців на тайбрейку, однак цього разу повторити той успіх не вдалося.

Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Китаю 11 червня о 11:30 за київським часом.